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Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией

Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией Правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о торговом соглашении.
Другие страны
2 сентября 2023 г. 11:29

Правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о торговом соглашении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма.

"Канадская сторона предложила взять паузу в продолжающихся активных переговорах по предварительному торговому соглашению с Индией. Хотя я не знаю точной причины такого решения, возможно, оно необходимо для дополнительных консультаций с заинтересованными лицами", - привело слова посла агентство Bloomberg.

Пауза в переговорах произошла за неделю до саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

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