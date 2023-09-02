Канада приостановила переговоры о торговом соглашении с Индией

Правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о торговом соглашении.

Правительство Канады уведомило Индию о временной паузе в переговорах о торговом соглашении.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил посол Индии в Канаде Санджай Кумар Верма.

"Канадская сторона предложила взять паузу в продолжающихся активных переговорах по предварительному торговому соглашению с Индией. Хотя я не знаю точной причины такого решения, возможно, оно необходимо для дополнительных консультаций с заинтересованными лицами", - привело слова посла агентство Bloomberg.

Пауза в переговорах произошла за неделю до саммита "Большой двадцатки" в Нью-Дели, который посетит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.