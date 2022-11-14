Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов (373,7 млн долларов США).

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов (373,7 млн долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Сегодня на саммите Группы двадцати (G20) на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада дополнительно предоставит Украине военную помощь на 500 млн канадских долларов", - говорится в документе.

Сообщается, что Украина получит военное, разведывательное и связное оборудование, а также топливо и медикаменты.