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Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов (373,7 млн долларов США).
Другие страны
14 ноября 2022 г. 20:02
Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь

Канада предоставит Украине дополнительную военную помощь в размере 500 млн канадских долларов (373,7 млн долларов США).

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

"Сегодня на саммите Группы двадцати (G20) на Бали в Индонезии премьер-министр Джастин Трюдо объявил, что Канада дополнительно предоставит Украине военную помощь на 500 млн канадских долларов", - говорится в документе.

Сообщается, что Украина получит военное, разведывательное и связное оборудование, а также топливо и медикаменты.

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Версия на азербайджанском языке Kanada Ukraynaya 375 milyon dollar əlavə yardım edəcək

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