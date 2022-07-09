Канада по желанию Анкары изменила название Турции в официальных документах

Правительство Канады изменило в официальных документах название Турции, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

Правительство Канады изменило в официальных документах название Турции, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами.

Об этом в субботу сообщил телеканал CTV .

Как уточнила представитель канадского МИД, это было сделано "из уважения к желанию Турции". Теперь вместо Turkey (по-английски произносится как "Тёрки") и Turquie (по-французски произносится как "Тюрки") в официальных документах правительства Канады название этой страны будет писаться Turkiye ("Тюркие").

31 мая Турция запросила ООН изменить во всех официальных документах на иностранных языках название республики, чтобы оно писалось в соответствии с турецкими фонетическими нормами. 1 июня ООН удовлетворила этот запрос. Таким образом, вместо ставшего традиционным названия Turkey на всех международных форумах и в официальных документах будет использоваться Türkiye, как она и произносится по-турецки.

Турция уже несколько лет активно занимается продвижением на мировом рынке своего имиджа и своих товаров с целью добиться максимальной узнаваемости страны как бренда и сделать его уникальным. Изменение названия государства призвано формально финализировать эту пиар-кампанию Анкары.