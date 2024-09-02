Канада передаст Украине комплекс NASAMS в начале 2025 года

Канада намерена передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS в начале 2025 года.

Канада намерена передать Украине зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) NASAMS в начале 2025 года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал СВС со ссылкой на министра национальной обороны Канады Уильяма Блэра.

По его словам, очередная партия ЗРК будет произведена в США компаниями Raytheon и Kongsberg в конце 2024 года, после чего в начале 2025 года один из них, закупленный Канадой, будет передан Киеву.

Правительство Канады 11 января 2023 года объявило, что закупит у США для нужд Украины ЗРК NASAMS на 406 млн канадских долларов (тогда около 303 млн долларов).