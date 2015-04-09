​Канада нанесла первые авиаудары по позициям ИГИЛ в Сирии

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ Канадские ВВС нанесли первые авиаудары по позициям боевиков террористической организации "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Сирии.

Как передает Report, об этом говорится в коммюнике министерства обороны Канады.

"Истребители-бомбардировщики F-18 нанесли первые авиаудары в Сирии после того, как правительство Канады приняло решение расширить свое участие в международной операции по борьбе с ИГИЛ", - отметили в ведомстве.

В минобороны добавили, что целью удара с воздуха стал гарнизон боевиков ИГ недалеко от города Ар-Ракка.

В авианалете принимали участие 10 самолетов коалиции, в том числе два канадских и шесть американских.