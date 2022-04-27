Канада хочет направить изъятые активы РФ на восстановление Украины

Федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении какого-либо государства после войны. Это озн

Федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении какого-либо государства после войны. Это означает, что изъятые у РФ средства могут быть выплачены для помощи в восстановлении Украины или выплаты компенсаций пострадавшим в результате боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на канадскую телерадиокорпорацию (CBC), об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и компенсировать жертвам выручку… Эти изменения сделают санкционный режим Канады первым в G7, который позволит такие действия", - сказала она.

Канада входит в число стран, которые ввели санкции против РФ из-за боевых действий в Украине.