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Канада хочет направить изъятые активы РФ на восстановление Украины

Канада хочет направить изъятые активы РФ на восстановление Украины Федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении какого-либо государства после войны. Это озн
Другие страны
27 апреля 2022 г. 12:03
Канада хочет направить изъятые активы РФ на восстановление Украины

Федеральное правительство Канады изменит свой закон о санкциях, чтобы разрешить перераспределение изъятых и подпадающих под санкции иностранных активов в качестве компенсации жертвам или помощи в восстановлении какого-либо государства после войны. Это означает, что изъятые у РФ средства могут быть выплачены для помощи в восстановлении Украины или выплаты компенсаций пострадавшим в результате боевых действий.

Как передает Report со ссылкой на канадскую телерадиокорпорацию (CBC), об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

"Сегодня мы ищем возможность не только арестовывать, но и позволять конфисковывать активы физических и юридических лиц, находящихся под санкциями, и компенсировать жертвам выручку… Эти изменения сделают санкционный режим Канады первым в G7, который позволит такие действия", - сказала она.

Канада входит в число стран, которые ввели санкции против РФ из-за боевых действий в Украине.

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