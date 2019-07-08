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КамАЗ и Гянджинский автозавод подписали контракт на поставку машинокомплектов

КамАЗ и Гянджинский автозавод подписали новый контракт

"Внешнеторговая компания "Камаз" заключила с "Гянджинским автомобильным заводом" (Азербайджан) контракт на поставку машинокомплектов на сумму 400 млн рублей.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минпромторг России.

"КамАЗ", крупнейшим акционером которого является госкорпорация "Ростех", входит в число ведущих мировых производителей тяжелых грузовых автомобилей и дизельных двигателей. В составе технологической цепочки группы 11 крупных заводов автомобильного производства и подразделений вспомогательного цикла.

Гянджинский автомобильный завод действует с декабря 2004 года. В настоящее время здесь осуществляется сборка тракторов "Беларус" и автомобилей МАЗ, КАМАЗ и "Урал".

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