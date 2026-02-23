Каллас: Согласие по 20-му пакету антироссийских санкций не достигнуто

На заседании Совета по иностранным делам не было достигнуто соглашение по 20-му пакету санкций против России.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза.

По ее словам, это не то послание, которое ЕС хотел выразить накануне годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину: "Это неудача и сигнал, который мы не хотели посылать сегодня, но работа продолжается. Все понимают, что дипломатия предпочтительнее войны".

Каллас считает, что ЕС необходимо предоставить Украине убедительные аргументы о том, что страны блока продолжат поддерживать ее и оказывать большее давление на Россию для прекращения войны.

Она отметила, что ЕС не раз сталкивался с подобной ситуацией и в итоге им удавалось найти решение. "Поэтому мы ведем переговоры на разных уровнях с венгерскими и словацкими коллегами, чтобы продвинуть этот пакет. Конечно, это нелегко. Это никогда не бывает легко. Но работа продолжается. Я действительно очень сожалею, что мы не достигли соглашения сегодня, учитывая, что завтра печальная годовщина начала этой войны", – сказала она.