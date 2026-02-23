Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Венгрия и Словакия заблокировали 20-й пакет санкций против РФ

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 19:24
    Венгрия и Словакия заблокировали 20-й пакет санкций против РФ

    Венгрия и Словакия наложили вето на принятие 20-го пакета санкций против России, который страны ЕС планировали утвердить к четвертой годовщине начала российско-украинской войны.

    Как сообщает европейское бюро Report, данный вопрос был одним из ключевых в повестке сегодняшнего заседания Совета министров иностранных дел ЕС.

    По словам главы МИД Болгарии Надежды Невинской, представитель Венгрии озвучил аргументы, ставшие основанием для вето.

    "Обсуждение нового санкционного пакета имело особое значение в контексте четвертой годовщины начала российской агрессии против Украины. Мы поддерживаем его, однако на данном этапе он заблокирован Словакией и Венгрией. Посмотрим, как будут развиваться события дальше", - сказала она журналистам по итогам заседания.

    Министр отметила, что попытки России удержаться в Украине посредством разрушения энергетической инфраструктуры фактически являются геноцидом населения. По ее словам, для ЕС война в Украине - это не только вопрос солидарности и гуманизма, но и вопрос европейской безопасности, что требует поиска прочного и устойчивого мира.

    В свою очередь министр иностранных и европейских дел Словении Таня Файон назвала дискуссии вокруг 20-го пакета "довольно бурными".

    "Каждая сторона представила свою позицию, в том числе Венгрия, Словакия и Украина. Насколько я понимаю, ведутся переговоры с обеими странами, наложившими вето, с целью прийти к соглашению. Я также призываю как можно скорее достичь договоренности", - заявила Файон.

    Она добавила, что все больше стран ЕС считают необходимым возобновить переговоры с Россией, однако предварительно выработав единую тактику - определить, с кем и о чем вести диалог, а также кто будет представлять Союз.

    "Прежде всего Европа должна иметь четкую позицию, когда заявляет о желании быть за столом переговоров. Если вы хотите быть за столом переговоров, там сидят два человека - агрессор и жертва. И участие Европы означает, что она должна говорить с обеими сторонами", - подчеркнула Файон.

    Лента новостей