    Каллас: Поддержка Украины – небольшая цена по сравнению с возможной победой РФ

    Другие страны
    • 14 ноября, 2025
    • 23:33
    ЕС продолжает оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас по итогам встречи в Берлине в формате Е5 с участием глав оборонных ведомств Германии, Великобритании, Италии, Франции и Польши.

    "Войну проигрывает тот, у кого первым заканчиваются деньги или солдаты. Поэтому мы продолжаем оказывать давление на Россию с помощью санкций. Идет работа над 20-м пакетом. Санкции явно работают лучше, когда их поддерживаю международные партнеры. Последние санкции США уже лишают РФ доходов, для финансирования войны", - заявила глава европейской дипломатии.

    Каллас также поблагодарила ФРГ за решение о дальнейшем увеличении поддержки Украине со следующего года до 11,5 млрд евро. Это, подчеркнула она, является мощным сигналом, а лидерство Германии спасает жизни и служит примером для остальной Европы.

    Лента новостей