Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

Предстоящая неделя может стать поворотной для дипломатии, - как утверждается, переговоры в США были сложными, но продуктивными.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания в Брюсселе заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

"Мы еще не знаем их результатов, но сегодня я поговорю с министрами обороны, а также иностранных дел Украины", - сказала Каллас.

Отвечая на вопрос о том, принесут ли хорошие результаты усилия США, Каллас заявила, что она верит, что украинцы смогут постоять за себя, хотя вместе с европейцами их позиция была бы сильнее.

"Что может укрепить позицию Украины за столом переговоров? Мы действуем в двух направлениях. Во-первых, оказываем давление на Россию, вводя дополнительные санкции и обсуждая репарационные кредиты, которых она опасается. Во-вторых, предоставляем Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, чтобы она могла победить", - заявила глава европейской дипломатии.

Она добавила, что репарационные кредиты остаются на повестке, несмотря на известную позицию Бельгии. Однако другие государства-члены заявили, что готовы разделить с ней риски, так что обсуждения продолжаются. Каллас подчеркнула, что Совет ЕС в декабре примет решение по финансированию Украины.

Говоря о текущем заседании, она отметила, что среди ключевых тем - поддержка Украины, а также повышение боеготовности и укрепление оборонного потенциала ЕС.

"Россия не хочет мира, и поэтому нам нужно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень, очень трудное время", - сказала Каллас.