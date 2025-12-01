Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 13:49
    Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

    Предстоящая неделя может стать поворотной для дипломатии, - как утверждается, переговоры в США были сложными, но продуктивными.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом перед началом заседания в Брюсселе заявила Кая Каллас, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

    "Мы еще не знаем их результатов, но сегодня я поговорю с министрами обороны, а также иностранных дел Украины", - сказала Каллас.

    Отвечая на вопрос о том, принесут ли хорошие результаты усилия США, Каллас заявила, что она верит, что украинцы смогут постоять за себя, хотя вместе с европейцами их позиция была бы сильнее.

    "Что может укрепить позицию Украины за столом переговоров? Мы действуем в двух направлениях. Во-первых, оказываем давление на Россию, вводя дополнительные санкции и обсуждая репарационные кредиты, которых она опасается. Во-вторых, предоставляем Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь, чтобы она могла победить", - заявила глава европейской дипломатии.

    Она добавила, что репарационные кредиты остаются на повестке, несмотря на известную позицию Бельгии. Однако другие государства-члены заявили, что готовы разделить с ней риски, так что обсуждения продолжаются. Каллас подчеркнула, что Совет ЕС в декабре примет решение по финансированию Украины.

    Говоря о текущем заседании, она отметила, что среди ключевых тем - поддержка Украины, а также повышение боеготовности и укрепление оборонного потенциала ЕС.

    "Россия не хочет мира, и поэтому нам нужно сделать Украину как можно сильнее, чтобы она была готова постоять за себя в это очень, очень трудное время", - сказала Каллас.

    Кая Каллас Евросоюз Брюссель российско-украинская война мирный план Трампа
    Kaya Kallas: Ukraynanın mümkün qədər güclü olmasına çalışmalıyıq
    Elvis

    Последние новости

    13:49

    Каллас: Поддержка ЕС направлена на усилении Украины и на поле боя, и в переговорах

    Другие страны
    13:45

    Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге превысило 150 человек

    Другие страны
    13:44

    Азербайджан и Китай обсудили сотрудничество в банковской сфере

    Финансы
    13:43

    В токсикологическое отделение КMЦ в ноябре поступило 92 пациента с отравлениями

    Здоровье
    13:40

    Зеленский совершит первый официальный визит в Ирландию

    Другие страны
    13:38

    Минобразования: В школах нет проблем с обеспечением компьютерами и интернетом

    Наука и образование
    13:37

    Азербайджан участвует в 16-м совещании по Гаагской конвенции 1954 года

    Внешняя политика
    13:34

    Песков: Встреча Путина и Уиткоффа пройдет завтра во второй половине дня

    Другие страны
    13:32

    Азербайджан и ОАЭ создадут подкомитеты по пяти ключевым направлениям сотрудничества

    Внешняя политика
    Лента новостей