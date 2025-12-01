Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотников

Нидерланды и Украина подписали соглашение о создании совместного производства беспилотников.

Как передает Report, об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.

"Нидерланды сегодня подписали соглашение с Украиной, чтобы запустить военное производство на своей территории", - отметила Каллас.

Ранее Украина и Нидерланды подписали соглашение о дополнительном пакете финансирования в 250 млн евро. Средства пойдут на закупку боеприпасов для ПВО из американских запасов в рамках инициативы PURL, а также для истребителей F‑16.