Каллас: Нидерланды и Украина создадут совместное производство беспилотников
- 01 декабря, 2025
- 18:51
Нидерланды и Украина подписали соглашение о создании совместного производства беспилотников.
Как передает Report, об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны стран ЕС.
"Нидерланды сегодня подписали соглашение с Украиной, чтобы запустить военное производство на своей территории", - отметила Каллас.
Ранее Украина и Нидерланды подписали соглашение о дополнительном пакете финансирования в 250 млн евро. Средства пойдут на закупку боеприпасов для ПВО из американских запасов в рамках инициативы PURL, а также для истребителей F‑16.
