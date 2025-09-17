Каллас: Иран должен сотрудничать с МАГАТЭ и допустить инспекторов на ядерные объекты

Глава Европейской дипломатии Кая Каллас присоединилась к телефонному разговору министров иностранных дел Франции, Британии и ФРГ с иранским коллегой Аббасом Арагчи по поиску дипломатического решения ядерной проблемы.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом сама Кая Каллас сообщила на пресс – конференции.

"Окно для поиска дипломатического решения по ядерной проблеме Ирана закрывается очень быстро. Мы находимся в нескольких неделях от восстановления международных санкций по ИРИ", - сообщила Каллас.

По ее словам, Иран должен продемонстрировать убедительные шаги в направлении удовлетворения требований стран Евротройки.

"Это означает демонстрацию полного сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии и разрешение инспекций всех ядерных объектов без промедления", - заключила она.