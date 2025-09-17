İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    Avropa ölkələrinin İran qarşısında qoyduğu tələblər açıqlanıb

• 17 sentyabr, 2025

    • 17 sentyabr, 2025
    Avropa ölkələrinin İran qarşısında qoyduğu tələblər açıqlanıb

    Avropa diplomatiyasının rəhbəri Kaya Kallas Fransa, Britaniya, Almaniya və İran xarici işlər nazirlərinin nüvə probleminin diplomatik yolla həlli ilə bağlı telefon danışığına qoşulub.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə K.Kallas mətbuat konfransında bildirib.

    "İranın nüvə probleminin diplomatik həll yolunun axtarışı üçün pəncərə çox sürətlə bağlanır. İrana qarşı beynəlxalq sanksiyaların bərpasına bir neçə həftə qalıb", - o qeyd edib.

    K.Kallasın sözlərinə görə, İran "Avroüçlük" ölkələrinin tələblərinin təmin edilməsi istiqamətində inandırıcı addımlar atmalıdır.

    "Bu, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliklə (AEBA) hərtərəfli əməkdaşlıq və bütün nüvə obyektlərinin yoxlanılmasına icazə verilməsidir", - o əlavə edib.

