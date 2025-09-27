Каллас: ЕС требует возобновить грузоперевозки на границе Палестины и Иордании

Израиль спустя три дня после полного закрытия перехода между Западным берегом и Иорданией возобновил пропуск людей, однако транспортировка грузов все еще запрещена.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по внешней политике Каи Каллас с требованием возобновить работу перехода в полном объеме.

"Решение израильских властей закрыть пограничный переход Алленби/Король Хусейн существенно ограничивает свободу передвижения и препятствует оказанию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа", - говорится в заявлении.

Этот переход, как и другие пограничные пункты, должен оставаться открытым для эффективного оказания гуманитарной помощи, указала она, так как около четверти гуманитарных грузов, поступающих в Газу по линии ООН, идет через территорию Иордании.

По словам Каллас, это особенно важно, когда наземное наступление Израиля в городе Газа серьезно усугубляет и без того катастрофическую гуманитарную ситуацию, приводя к неимоверно высокому числу жертв и пострадавших среди гражданского населения.

"Медицинские учреждения никогда не должны становиться объектами нападений. Европейский союз призывает Израиль принять немедленные и эффективные меры для увеличения поставок крайне необходимой гуманитарной помощи в Газу", - указала Каллас.

По ее словам, решение Израиля было принято после нападения на пограничный переход 18 сентября, и ЕС осуждает его. "Но неоспоримое право Израиля на самооборону должно осуществляться в соответствии с международным правом", - говорится в заявлении.