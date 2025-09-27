İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Kallas: Aİ Fələstin-İordaniya sərhədində yük daşımalarının bərpasını tələb edir

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2025
    • 23:21
    Kallas: Aİ Fələstin-İordaniya sərhədində yük daşımalarının bərpasını tələb edir

    İsrail İordan çayının qərb sahili ilə İordaniya arasındakı keçidin tamamilə bağlanmasından üç gün sonra insanların keçidini bərpa etdi, lakin malların daşınması hələ də qadağandır.

    "Report"un Avropa bürosunun məlumatına görə, bu barədə Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi, Avropa Komissiyasının vitse-prezidenti Kaya Kallasın keçidin tam həcmdə bərpa olunmasını tələb edən bəyanatında deyilir.

    "İsrail hakimiyyətinin Allenbi/Kral Hüseyn sərhəd-keçid məntəqəsini bağlamaq qərarı hərəkət azadlığını əhəmiyyətli dərəcədə məhdudlaşdırır və Qəzza zolağının sakinlərinə humanitar yardımın göstərilməsinə mane olur", - bəyanatda deyilir.

    Onun sözlərinə görə, digər sərhəd məntəqələri kimi bu keçid də humanitar yardımı effektiv şəkildə təmin etmək üçün açıq qalmalıdır, çünki BMT vasitəsilə Qəzzaya daxil olan humanitar yüklərin təxminən dörddə biri İordaniya ərazisindən keçir.

    Kallasın sözlərinə görə, bu, İsrailin Qəzza şəhərində quru hücumu onsuz da fəlakətli humanitar vəziyyəti ciddi şəkildə ağırlaşdırdıqda və mülki əhali arasında inanılmaz dərəcədə çox sayda itki və xəsarətlə nəticələnəndə xüsusilə vacibdir.

    "Tibb müəssisələri heç vaxt hücum obyektinə çevrilməməlidir. Avropa Birliyi İsraili Qəzzaya çox ehtiyac duyulan humanitar yardımın tədarükünü artırmaq üçün dərhal və təsirli tədbirlər görməyə çağırır", - Kallas bildirib.

    Onun sözlərinə görə, İsrailin qərarı sentyabrın 18-də sərhəd keçid məntəqəsinə hücumdan sonra qəbul edilib və Aİ onu pisləyir: "Ancaq İsrailin danılmaz özünümüdafiə hüququ beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq həyata keçirilməlidir", - bəyanatda vurğulanır.

    Avropa İttifaqı Kaya Kallas İordaniya
    Каллас: ЕС требует возобновить грузоперевозки на границе Палестины и Иордании

    Son xəbərlər

    00:04

    Ərdoğan Trampla Rusiya-Ukrayna müharibəsinə son qoyulmasını müzakirə edib

    Region
    23:32

    Hakan Fidan: Türkiyə və ABŞ ikitərəfli problemləri həll etmək istəyir

    Region
    23:27

    Hindistanda mitinqdə izdihamda ölənlərin sayı 36-ya çatıb, 58 nəfər yaralanıb - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    23:21

    Kallas: Aİ Fələstin-İordaniya sərhədində yük daşımalarının bərpasını tələb edir

    Digər ölkələr
    23:09

    NATO Danimarkadakı insidentlərdən sonra Baltik dənizində nəzarəti gücləndirəcək

    Digər ölkələr
    22:52

    ABŞ-nin energetika naziri: Azərbaycanla əməkdaşlığında yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq

    Xarici siyasət
    22:41

    Hacıqabulda avtomobil aşıb, beş nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    22:41
    Foto
    Video

    "Euronews" İlham Əliyevin BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasındakı çıxışından reportaj hazırlayıb

    Xarici siyasət
    22:33

    Norveçin Erlann aviabazası yaxınlığında PUA-lar aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti