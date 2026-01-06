İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    • 06 yanvar, 2026
    • 14:44
    Şamaxı Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    "Şamaxı" klubu qış təlim-məşq toplanışı zamanı Azərbaycanın 21 yaşadək futbolçulardan ibarət millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a bölgə təmsilçisindən məlumat verilib.

    Komanda hazırlıq prosesində iki matça çıxacaq.

    Ayxan Abbasovun baş məşqçisi olduğu kollektiv yanvarın 11-də "Bank Respublika Arena"da "Sabah"la, yanvarın 17-də "Liv Bona Dea Arena"da U-21 yığması ilə üz-üzə gələcək. Hər iki qarşılaşma saat 16:00-da start götürəcək.

    Şamaxı klubu Azərbaycanın U-21 millisi ayxan abbasov Yoxlama oyunu

    Son xəbərlər

    14:56

    "Liverpul" 17 yaşlı futbolçu transfer edib

    Futbol
    14:54

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin rəhbərliyinə ödənişlər kəskin azalıb

    Maliyyə
    14:50

    ABŞ-dən olan basketbolçu: "Azərbaycanda özümü sübut etmək istəyirəm"

    Komanda
    14:48
    Foto

    ASCO-nun "Murovdağ" gəmisi əsaslı təmir olunub

    İnfrastruktur
    14:47

    Bayram günlərində Azərbaycanda 1 milyon manatdan çox sığorta zərəri qeydə alınıb

    Biznes
    14:44

    "Şamaxı" Azərbaycan millisi ilə yoxlama oyunu keçirəcək

    Futbol
    14:44
    Foto

    Leyla Əliyeva Maskatda Omanın Kiçik və Orta Müəssisələrin İnkişafı Qurumunun sədri ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    14:39

    İri Şəhərlərin Birləşmiş Su Təchizatı Xidmətinin zərəri 35 % azalıb

    Maliyyə
    14:34
    Foto

    "Neftçi" klubu qış təlim-məşq toplanışına start verib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti