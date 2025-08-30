Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам российско-украинская война

    Страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году.

    Как передает Report, об этом заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

    "Многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины", - сказала она.

    Каллас подчеркнула, что в связи с этим использование замороженных российских активов было бы целесообразным, для чего необходимо единогласное решение. 

