Каллас: ЕС испытывает колоссальный недостаток средств для финансирования Украины

Страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году.

Как передает Report, об этом заявила глава евродипслужбы Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

"Многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины", - сказала она.

Каллас подчеркнула, что в связи с этим использование замороженных российских активов было бы целесообразным, для чего необходимо единогласное решение.