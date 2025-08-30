Kallas: Aİ Ukraynanı maliyyələşdirmək üçün böyük vəsait çatışmazlığı ilə üzləşir
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 18:40
Avropa İttifaqı ölkələri 2026-cı ildə Ukraynanı maliyyələşdirmək üçün böyük vəsait çatışmazlığı ilə üzləşirlər.
"Report" xəbər verir, bunu Avropa İttifaqının (Aİ) xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas Aİ xarici işlər nazirlərinin qeyri-rəsmi görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.
Kallas vurğulayıb ki, bu baxımdan Rusiyanın dondurulmuş aktivlərindən istifadə məqsədəuyğun olardı və bu, yekdil qərar tələb edir.
Son xəbərlər
20:22
Ağcabədidə fərdi təsərrüfatda tələfatla nəticələnən yanğın baş veribHadisə
20:03
"Qarabağ"ın U-19 komandasının UEFA Gənclər Liqasındakı oyunlarının təqvimi bəlli olubFutbol
19:51
İranın yeni səfiri: Ümid edirəm ki, iki ölkə və xalqın getdikcə yaxınlaşmasının şahidi olacağıqXarici siyasət
19:50
Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Kəpəz"i böyük hesabla məğlub edibFutbol
19:39
Volqoqradda bazarda baş verən yanğın nəticəsində 14 nəfər xəsarət alıb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
19:36
KİV: Tramp ABŞ podratçılarının Ukraynaya göndərilməsini müzakirə edirDigər ölkələr
19:21
Foto
Kolumbiyalı turist: İnsanlığa qarşı cinayətlər cəzasız qalmamalıdırXarici siyasət
19:14
Türkiyədə iki yük maşını toqquşub, ölənlər və yaralananlar varRegion
19:10