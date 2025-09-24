Калеб Орр: Южный Кавказ является долгосрочным приоритетом внешней политики США

Южный Кавказ входит в число долгосрочных приоритетов внешней политики США.

Как сообщает Report, об этом написал старший советник заместителя государственного секретаря США Калеб Орр в соцсети Х.

"Более широкий Каспийский регион, включая Южный Кавказ и Центральную Азию, является долгосрочным приоритетом внешней политики США. Инвестирование в этот регион и его развитие в течение многих лет отвечают нашим стратегическим интересам", - отметил он.