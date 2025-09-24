Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir
Digər ölkələr
- 24 sentyabr, 2025
- 16:35
Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetləri sırasındadır.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ dövlət katibinin müavininin baş müşaviri Kaleb Orr "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.
"Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edən Xəzər regionu ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir. Bu regiona investisiya yatırılması və onun uzun illər ərzində inkişafı bizim strateji maraqlarımıza cavab verir", - o qeyd edib.
Son xəbərlər
16:49
Tramp: Yaxın Şərq ölkələrinin liderlərini bir araya gətirməli və müharibəyə son qoymalıyıqXarici siyasət
16:48
Moldova səfiri Rusiya XİN-ə çağırılıbDigər ölkələr
16:47
Trampdan İlham Əliyevə: Sizinlə, həqiqətən, fəxr edirəm, çox gözəl insansınızXarici siyasət
16:44
Kreml: Paşinyan Moskvada Qlobal Atom Forumunda iştirak edəcəkRegion
16:37
İlham Əliyev və Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası ilə əlaqədar rəsmi qəbulda iştirak ediblərXarici siyasət
16:35
Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidirDigər ölkələr
16:32
Bakıda 8 ayda yerinə yetirilmiş inşaat işlərinin göstəriciləri açıqlanıbİnfrastruktur
16:21
Bakıda ödənişli xidmətlərin dəyəri 10 %-dən çox artıbBiznes
16:20