Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir

    • 24 sentyabr, 2025
    • 16:35
    Cənubi Qafqaz ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetləri sırasındadır.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ dövlət katibinin müavininin baş müşaviri Kaleb Orr "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanı əhatə edən Xəzər regionu ABŞ-nin xarici siyasətinin uzunmüddətli prioritetidir. Bu regiona investisiya yatırılması və onun uzun illər ərzində inkişafı bizim strateji maraqlarımıza cavab verir", - o qeyd edib.

