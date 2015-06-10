Еврокомиссия и Греция не смогли договориться о реформах

Баку. 10 Июня. REPORT.AZ/ Еврокомиссия и Греция не смогли прийти к соглашению по вопросу планирования реформ в стране.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Договоренность по адаптированному плану реформ Греции не достигнута», — заявил источник.

По его словам, Афины продолжат дискутировать с кредиторами на уровне экспертов.

Ранее стало известно, что власти Греции по-прежнему ожидают ответа от представителей Международного валютного фонда и Евросоюза по новым греческим предложениям по выходу из финансового кризиса.