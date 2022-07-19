Кадри Симсон встретилась с представителями Группы по развитию водородной энергетики Каспийского моря

Еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон встретилась с представителями Группы по развитию водородной энергетики Каспийского моря.

Еврокомиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон встретилась с представителями Группы по развитию водородной энергетики Каспийского моря.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Говорили о возобновляемых источниках энергии с представителями Группы по развитию водородной энергетики Каспийского моря, которые работают с компанией Elecnor из ЕС над созданием наземной ветровой электростанции в Азербайджане. Хороший пример того, как частные компании ЕС И Азербайджана работают вместе над развитием экологически чистых проектов", - отметила Симсон.