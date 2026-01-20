Качка: На содержание армии Украины нужно $700 млрд за 10 лет при продолжении войны с РФ

Обеспечение безопасности и содержание армии в текущем составе Украины в течение следующих 10 лет может стоить до $700 млрд при условии продолжения войны с Россией.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

"Если ситуация не изменится <...> то это может стоить до $700 млрд в следующие 10 лет, если поддерживать армию, которая существует сейчас, того же размера и обеспечивать ее военными", - сказал Качка во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.