    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Качка: На содержание армии Украины нужно $700 млрд за 10 лет при продолжении войны с РФ

    Другие страны
    • 20 января, 2026
    • 17:11
    Качка: На содержание армии Украины нужно $700 млрд за 10 лет при продолжении войны с РФ

    Обеспечение безопасности и содержание армии в текущем составе Украины в течение следующих 10 лет может стоить до $700 млрд при условии продолжения войны с Россией.

    Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-премьер, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка.

    "Если ситуация не изменится <...> то это может стоить до $700 млрд в следующие 10 лет, если поддерживать армию, которая существует сейчас, того же размера и обеспечивать ее военными", - сказал Качка во время панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

