Baş nazirin müavini: Ukraynaya ordunun saxlanılması 10 ildə 700 milyard dollara başa gələ bilər
Digər ölkələr
- 20 yanvar, 2026
- 17:34
Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ordunun mövcud tərkibdə saxlanılması (növbəti 10 il ərzində Rusiya ilə müharibənin davam etməsi şərti ilə) 700 milyard dollara başa gələ bilər.
"Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, bunu Baş nazirin müavini, Avropa və Avro-Atlantik inteqrasiyası məsələləri üzrə nazir Taras Kaçka bildirib.
"Əgər vəziyyət dəyişməsə, bu, növbəti 10 ildə 700 milyard dollara qədər məbləğə başa gələ bilər. Bu, hazırda mövcud olan ordunu saxlayaraq, eyni ölçüdə saxlayıb onu hərbi texnika ilə təmin edəcəyimiz şərti nəzərə alınmaqla mümkündür", - deyə Kaçka Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda panel müzakirəsi zamanı qeyd edib.
Son xəbərlər
18:27
Burhanettin Duran: Türkiyənin təhlükəsizliyinə yönəlik hər təhdidin cavabı veriləcəkRegion
18:13
Pistorius: Almaniyada 12 ildən sonra ilk dəfə hərbi qüvvələrin sayı kəskin artıbDigər ölkələr
18:12
Maksim Malyutin: "Azərbaycanın bank sektoru COVID-19-dan əvvəlki səviyyədən daha dayanıqlı olub"Maliyyə
18:07
"Azərişıq": Cənub regionunda elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyətlər qısa zamanda aradan qaldırılacaqEnergetika
17:59
SOCAR və "Naftogaz Group" yeni əməkdaşlıq imkanlarını müzakirə edibEnergetika
17:53
Foto
Video
Şəhidlər xiyabanına xalq ziyarəti axşam saatlarında da davam edir - YENİLƏNİBDaxili siyasət
17:53
"Fitch": Azərbaycanda bir çox banklar "Bazel III" tələblərinə hazırdırMaliyyə
17:37
Avroparlament Ukraynaya 90 milyard avro ayırılmasının sürətləndirilmiş prosedurunu dəstəkləyibDigər ölkələr
17:36