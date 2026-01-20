İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    Baş nazirin müavini: Ukraynaya ordunun saxlanılması 10 ildə 700 milyard dollara başa gələ bilər

    Digər ölkələr
    • 20 yanvar, 2026
    • 17:34
    Baş nazirin müavini: Ukraynaya ordunun saxlanılması 10 ildə 700 milyard dollara başa gələ bilər

    Ukraynanın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi və ordunun mövcud tərkibdə saxlanılması (növbəti 10 il ərzində Rusiya ilə müharibənin davam etməsi şərti ilə) 700 milyard dollara başa gələ bilər.

    "Report"un "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən məlumatına görə, bunu Baş nazirin müavini, Avropa və Avro-Atlantik inteqrasiyası məsələləri üzrə nazir Taras Kaçka bildirib.

    "Əgər vəziyyət dəyişməsə, bu, növbəti 10 ildə 700 milyard dollara qədər məbləğə başa gələ bilər. Bu, hazırda mövcud olan ordunu saxlayaraq, eyni ölçüdə saxlayıb onu hərbi texnika ilə təmin edəcəyimiz şərti nəzərə alınmaqla mümkündür", - deyə Kaçka Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda panel müzakirəsi zamanı qeyd edib.

    Rusiya-Ukrayna müharibəsi Davos İqtisadi Forumu
