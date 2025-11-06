Кац поручил армии превратить границу с Египтом в "закрытую военную зону"
Другие страны
- 06 ноября, 2025
- 13:40
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что поручил армии превратить район на границе с Египтом в закрытую военную зону для борьбы с контрабандой оружия.
Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Х.
"Контрабанда оружия с помощью беспилотников является частью войны в Газе и направлена на вооружение наших врагов, и необходимо принять все меры для ее пресечения. Сегодня мы объявляем войну всем, кто участвует в контрабанде, и любой, кто войдет в запретную зону, будет поражен", - отметил он.
