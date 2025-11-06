İsrail Misirlə sərhədi "qapalı hərbi zona"ya çevirəcək
Digər ölkələr
- 06 noyabr, 2025
- 14:01
İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats orduya silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Misirlə sərhəddəki bölgəni qapalı hərbi zonaya çevirməyi tapşırıb.
"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə silah qaçaqmalçılığı Qəzza müharibəsinin bir hissəsidir və düşmənlərimizin silahlanmasına yönəlib, buna son qoymaq üçün bütün tədbirlər görülməlidir. Bu gün biz qaçaqmalçılıqda iştirak edənlərə müharibə elan edirik və qadağan olunmuş zonaya daxil olan hər kəs vurulacaq", - o qeyd edib.
