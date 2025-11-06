İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Zəfər paradı
    İsrail Misirlə sərhədi "qapalı hərbi zona"ya çevirəcək

    Digər ölkələr
    • 06 noyabr, 2025
    • 14:01
    İsrail Misirlə sərhədi qapalı hərbi zonaya çevirəcək

    İsrailin müdafiə naziri İsrael Kats orduya silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə aparmaq üçün Misirlə sərhəddəki bölgəni qapalı hərbi zonaya çevirməyi tapşırıb.

    "Report" xəbər verir ki, o, bu barədə "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    "Pilotsuz uçuş aparatları vasitəsilə silah qaçaqmalçılığı Qəzza müharibəsinin bir hissəsidir və düşmənlərimizin silahlanmasına yönəlib, buna son qoymaq üçün bütün tədbirlər görülməlidir. Bu gün biz qaçaqmalçılıqda iştirak edənlərə müharibə elan edirik və qadağan olunmuş zonaya daxil olan hər kəs vurulacaq", - o qeyd edib.

    İsrail Misir sərhəd
    Кац поручил армии превратить границу с Египтом в "закрытую военную зону"

