Кац: Израиль ждет "зеленый свет" от США для ударов по Ирану

Израиль готов возобновить боевые действия против Ирана и ожидает "зеленого света" от США для нанесения ударов.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

По его словам, Израиль готов к возобновлению военных действий, а Армия обороны страны находится в полной готовности к защите и наступлению, при этом цели уже определены.

Кац заявил, что Израиль прежде всего намерен завершить ликвидацию династии Хаменеи, преемников ранее погибшего руководства Ирана и ряда иранских энергообъектов.

Он также утверждает, что речь может идти о более масштабной и жесткой операции по сравнению с предыдущей, направленной против ключевых элементов иранской инфраструктуры.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана и нанесли удары по ряду городов. Операция привела к эскалации на Ближнем Востоке, в конфликт оказались втянуты все страны Персидского залива, что также привело к блокировке Ормузского пролива.

Иран, США и их союзники в ночь на 8 апреля 2026 года достигли договоренности о прекращении огня, которое позднее Трамп продлил на неопределенное время.

Стороны пытались провести в Пакистане переговоры по урегулированию конфликта, однако первый раунд, прошедший 11-12 апреля не привел к каким-либо результатам.

В качестве давления на Тегеран США заявили о блокаде иранских портов и прохода через Ормузский пролив. В свою очередь, Иран заявил о блокаде Ормуза уже для судов, направляющихся в страны Персидского залива. Динамически меняющаяся обстановка в регионе вызвала мировой энергетический кризис.