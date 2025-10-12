Ильхам Алиев Путь к Победе кибербезопасность ЧМ-2026 пропавшие без вести
    Кац: Главной задачей после возвращения заложников будет уничтожение туннелей

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 10:35
    Кац: Главной задачей после возвращения заложников будет уничтожение туннелей

    Главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых ХАМАС заложников из Газы станет уничтожение туннелей радикалов в анклаве.

    Как передает Report, об этом израильский министр обороны Исраэль Кац написал в своем аккаунте в соцсети Х.

    "Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США", - говорится в публикации.

