Кац: Главной задачей после возвращения заложников будет уничтожение туннелей
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 10:35
Главной задачей Израиля после возвращения удерживаемых ХАМАС заложников из Газы станет уничтожение туннелей радикалов в анклаве.
Как передает Report, об этом израильский министр обороны Исраэль Кац написал в своем аккаунте в соцсети Х.
"Главной задачей Израиля после возвращения заложников станет уничтожение всех террористических туннелей ХАМАС в секторе Газа, как непосредственно силами Армии обороны Израиля, так и с помощью международного механизма, который будет создан под руководством и контролем США", - говорится в публикации.
