Кац допустил скорое возобновление военных действий против Ирана

Министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил возможность возобновления в скором времени военных действий против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом он заявил на церемонии присвоения звания генерал-майора будущему командующему ВВС ЦАХАЛ Омеру Тишлеру.

"Иран понес очень серьезные удары за последний год. Эти удары отбросили его на годы назад во всех сферах", - заявил министр.

Он также отметил, что президент США Дональд Трамп в координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возглавляет усилия по достижению целей кампании.

"Мы поддерживаем эти усилия и предоставляем необходимую поддержку, но, возможно, скоро нам придется вернуться к действиям, чтобы гарантировать реализацию поставленных задач", - подчеркнул Кац.