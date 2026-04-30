Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Кац допустил скорое возобновление военных действий против Ирана

    Кац допустил скорое возобновление военных действий против Ирана

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац допустил возможность возобновления в скором времени военных действий против Ирана.

    Как передает Report со ссылкой на израильские медиа, об этом он заявил на церемонии присвоения звания генерал-майора будущему командующему ВВС ЦАХАЛ Омеру Тишлеру.

    "Иран понес очень серьезные удары за последний год. Эти удары отбросили его на годы назад во всех сферах", - заявил министр.

    Он также отметил, что президент США Дональд Трамп в координации с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возглавляет усилия по достижению целей кампании.

    "Мы поддерживаем эти усилия и предоставляем необходимую поддержку, но, возможно, скоро нам придется вернуться к действиям, чтобы гарантировать реализацию поставленных задач", - подчеркнул Кац.

    Исраэль Кац Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Дональд Трамп Биньямин Нетаньяху Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
    Kats İrana qarşı hərbi əməliyyatların bərpa olunmasını mümkün sayır

