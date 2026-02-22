Кабул заявил, что ответит на удары Пакистана "в подходящее время"

Временное правительство Афганистана, возглавляемое движением "Талибан", предупредило, что ответит "в подходящее время" на недавние авиаудары Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Mehr News.

Согласно информации, министерство обороны администрации "Талибана" заявило, что страна ответит "в соответствующий момент" на недавние пакистанские авиаудары, которые, по его утверждению, пришлись по гражданским районам.

В заявлении, о котором сообщает Al Jazeera, говорится, что пакистанская авиация нанесла удары по провинциям Нангархар и Пактика, в результате чего погибли и пострадали десятки людей.

В документе решительно осуждаются, как утверждается, нарушения воздушного пространства Афганистана, которые названы нарушением международного права и принципов добрососедских отношений.

Власти "Талибана" возложили ответственность на пакистанские вооруженные силы, обвинив их в нанесении ударов по гражданским объектам и религиозным центрам, и предупредили, что ответят "адекватной и соразмерной" реакцией в выбранное ими время.

Представители "Талибана" в Кабуле отвергли заявления Исламабада о том, что удары были направлены по базам движения "Техрик-и-Талибан Пакистан" (TTP). По сообщениям, в ходе последней воздушной операции в провинции Пактика была поражена религиозная школа.

Между тем министр информации Пакистана заявил, что удары были нанесены по лагерям и укрытиям TTP и ИГИЛ вблизи афганской границы.