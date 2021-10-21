О нас
Report Georgia
Аудио новости

Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции

Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции Кабул и ближайшие провинции остались без электричества из-за взрыва на подстанции в предместье города.
Другие страны
21 октября 2021 г. 21:12
Кабул остался без электричества из-за взрыва на подстанции

Кабул и ближайшие провинции остались без электричества из-за взрыва на подстанции в предместье города.

Как передает Report, об этом заявили в Афганской энергетической корпорации.

"Из-за взрыва в Кала Мурад Бег провинции Кабул была повреждена линия электропередачи. В результате обесточен Кабул и ряд других провинций", - говорится в распространенном заявлении компании.

"Технические сотрудники компании на данный момент находятся на месте происшествия и как только позволит ситуация начнут работы по восстановлению работы линии", - указали в компании.

13 октября из-за обрыва линий электропередачи в районе Данди-Шахабуддин в провинции Баглан также были перебои подачи снабжения в регионы, получающие электричество из Узбекистана, а также в провинцию Кабул.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kabildə partlayış baş verib, şəhər elektriksiz qalıb

Самое читаемое

Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
В Баку еще одна школа закрыта из-за коронавируса
19 октября 2021 г. 10:44
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
AZAL: Аэропорт в Физули открыт для международных полетов
16 октября 2021 г. 13:03
Гендиректор ПО Азеригаз объяснил причины роста цен на газ
Гендиректор ПО "Азеригаз" объяснил причины роста цен на газ
16 октября 2021 г. 19:20
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
В Азербайджане повысят зарплаты, пенсии, социальные пособия и стипендии
16 октября 2021 г. 15:31
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
В Баку 14-летняя девушка бросилась с 9-го этажа
15 октября 2021 г. 08:38
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
В Наримановском районе Баку восстановлено движение транспорта после пожара
16 октября 2021 г. 12:19
Вагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
ФотоВагит Алекперов принял участие в открытии нового головного офиса Yelo Bank
21 октября 2021 г. 13:29
Пожар в торговых объектах в центре Баку потушен
ФотоПожар в торговых объектах в центре Баку потушен
16 октября 2021 г. 10:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi