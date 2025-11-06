Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Кабул и Исламабад сегодня возобновляют переговоры в Стамбуле

    Другие страны
    • 06 ноября, 2025
    • 09:38
    Кабул и Исламабад сегодня возобновляют переговоры в Стамбуле

    Афганистан и Пакистан сегодня возобновляют переговоры по урегулированию ситуации на границе в Стамбуле.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что делегация Исламабада уже прибыла в Стамбул. Он также отметил, что Исламабад стремится положить конец трансграничным нападениям боевиков.

    Принимающая Турция заявила по итогам переговоров на прошлой неделе, что стороны договорились создать "механизм мониторинга и проверки" для поддержания мира и наказания нарушителей.

    Теперь переговорщикам предстоит проработать детали этого механизма и другие вопросы, касающиеся реализации режима прекращения огня.

    Ранее сообщалось, что Пакистан по просьбе Турции решил возобновить переговоры с Афганистаном, хотя предыдущие раунды не привели к приемлемым результатам.

    Пакистан Афганистан переговоры Стамбул
    Kabil və İslamabad bu gün İstanbulda danışıqları bərpa edir

    Последние новости

    10:28
    Фото

    Грузовой поезд с казахстанским зерном для Армении отбыл со станции Баладжары - ОБНОВЛЕНО

    Инфраструктура
    10:15

    В Гяндже задержан подозреваемый в краже на 9 тыс. манатов

    Происшествия
    10:14
    Фото
    Видео

    В Ханкенди проходит марш Победы

    Внутренняя политика
    10:05

    На Филиппинах из-за тайфуна погибли 140 человек, президент ввел режим ЧП

    Другие страны
    10:05

    В Пакистане произошло смертельное ДТП, семь человек сгорели заживо

    Другие страны
    09:59
    Фото
    Видео

    В Баку проходит марш Победы

    Армия
    09:59

    Сегодня стартует очередной тур АБЛ

    Командные
    09:53

    В Нью-Йорке взорвался загоревшийся автомобиль, семь пожарных ранены

    Другие страны
    09:43

    Цена на азербайджанскую нефть понизилась до $65

    Энергетика
    Лента новостей