Кабул и Исламабад сегодня возобновляют переговоры в Стамбуле

Афганистан и Пакистан сегодня возобновляют переговоры по урегулированию ситуации на границе в Стамбуле.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что делегация Исламабада уже прибыла в Стамбул. Он также отметил, что Исламабад стремится положить конец трансграничным нападениям боевиков.

Принимающая Турция заявила по итогам переговоров на прошлой неделе, что стороны договорились создать "механизм мониторинга и проверки" для поддержания мира и наказания нарушителей.

Теперь переговорщикам предстоит проработать детали этого механизма и другие вопросы, касающиеся реализации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Пакистан по просьбе Турции решил возобновить переговоры с Афганистаном, хотя предыдущие раунды не привели к приемлемым результатам.