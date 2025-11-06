Кабул и Исламабад сегодня возобновляют переговоры в Стамбуле
- 06 ноября, 2025
- 09:38
Афганистан и Пакистан сегодня возобновляют переговоры по урегулированию ситуации на границе в Стамбуле.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Arab News.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что делегация Исламабада уже прибыла в Стамбул. Он также отметил, что Исламабад стремится положить конец трансграничным нападениям боевиков.
Принимающая Турция заявила по итогам переговоров на прошлой неделе, что стороны договорились создать "механизм мониторинга и проверки" для поддержания мира и наказания нарушителей.
Теперь переговорщикам предстоит проработать детали этого механизма и другие вопросы, касающиеся реализации режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что Пакистан по просьбе Турции решил возобновить переговоры с Афганистаном, хотя предыдущие раунды не привели к приемлемым результатам.