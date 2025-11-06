İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Kabil və İslamabad bu gün İstanbulda danışıqları bərpa edir

    • 06 noyabr, 2025
    • 09:54
    Əfqanıstan və Pakistan bu gün sərhəddəki vəziyyətin tənzimlənməsi üzrə İstanbulda danışıqları bərpa edirlər.

    Bu barədə "Report" "Arab News"a istinadən xəbər verir.

    Pakistanın müdafiə naziri Xavaca Asif bildirib ki, ölkənin nümayəndə heyəti artıq İstanbula gəlib.

    Ötən həftə danışıqlara ev sahibliyi edən Türkiyə bildirmişdi ki, tərəflər sülhü qorumaq üçün "monitorinq və yoxlama mexanizmi" yaratmaq barədə razılaşıblar.

    İndiki danışıqlarda iştirak edən tərəflər bu mexanizmin detallarını və atəşkəs rejiminin həyata keçirilməsi ilə bağlı digər məsələləri hazırlamalıdırlar.

    Кабул и Исламабад сегодня возобновляют переговоры в Стамбуле

