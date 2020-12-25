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Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина

Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина Правительство Израиля в ходе телефонного голосования в пятницу утвердило введение на две недели уже третьего с начала 2020 года тотального карантина
Другие страны
25 декабря 2020 г. 16:13
Кабмин Израиля утвердил введение тотального карантина

Правительство Израиля в ходе телефонного голосования сегодня утвердило введение на две недели с 27 декабря уже третьего с начала 2020 года тотального карантина для предупреждения дальнейшего распространения нового коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

"Правительство утвердило сегодня в ходе телефонного голосования следующие правила, которые будут действовать 14 дней с 27 декабря 2020 года до 9 января 2021 года: вводится запрет на удаление от места жительства более чем на 1 тыс. м, за исключением случаев вакцинации, получения медицинской или социальной помощи, участия в демонстрациях или судебном разбирательстве, пешей прогулки с целью занятий спортом; запрещено покидать место жительства с целью нахождения по месту жительства другого лица; должны быть закрыты все торговые точки и общественные места, за исключением магазинов, торгующих товарами первой необходимости, продуктами питания и средствами гигиены", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Israel orders third nationwide lockdown over Covid

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