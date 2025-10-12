Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложников
Другие страны
- 12 октября, 2025
- 18:36
Палестинские заключенные будут освобождены в рамках сделки по Газе после того, как в Израиль вернутся освобождаемые заложники.
Как передает Report, об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.
"Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября - ред.), пересекли границу и находятся в Израиле", - сказала она.
По ее словам, к моменту, когда Израиль получит подтверждение, что заложники вернулись на израильскую территорию, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы. "Как только подтверждение поступит, автобусы отправятся в путь", - добавила она.
