    Кабмин Израиля: Палестинских заключенных освободят после возвращения заложников

    Другие страны
    • 12 октября, 2025
    • 18:36
    Палестинские заключенные будут освобождены в рамках сделки по Газе после того, как в Израиль вернутся освобождаемые заложники.

    Как передает Report, об этом сообщила в ходе брифинга официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян.

    "Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября - ред.), пересекли границу и находятся в Израиле", - сказала она.

    По ее словам, к моменту, когда Израиль получит подтверждение, что заложники вернулись на израильскую территорию, палестинские заключенные уже будут помещены в автобусы. "Как только подтверждение поступит, автобусы отправятся в путь", - добавила она.

