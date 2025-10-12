İsrailin Nazirlər Kabineti: Fələstinli məhbuslar girovlarımız qayıtdıqdan sonra azad ediləcək
Digər ölkələr
- 12 oktyabr, 2025
- 20:38
Fələstinli məhbuslar Qəzza razılaşması çərçivəsində İsrailli girovlar geri qayıtdıqdan sonra azad ediləcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan brifinqdə bildirib.
"Sabah (13 oktyabr - red.) azadlığa buraxılması planlaşdırılan bütün girovlarımızın sərhədi keçərək İsraildə olduqlarına dair təsdiqi alan kimi fələstinli məhbuslar azad ediləcəklər", - nümayəndə vurğulayıb.
Onun sözlərinə görə, İsrail girovların qayıtması barədə təsdiqi alana qədər fələstinli məhbuslar artıq avtobuslara yerləşdiriləcək. "Təsdiq alan kimi avtobuslar yola düşəcək", - o əlavə edib.
