    İsrailin Nazirlər Kabineti: Fələstinli məhbuslar girovlarımız qayıtdıqdan sonra azad ediləcək

    İsrailin Nazirlər Kabineti: Fələstinli məhbuslar girovlarımız qayıtdıqdan sonra azad ediləcək

    Fələstinli məhbuslar Qəzza razılaşması çərçivəsində İsrailli girovlar geri qayıtdıqdan sonra azad ediləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İsrail hökumətinin nümayəndəsi Şoş Bedrosyan brifinqdə bildirib.

    "Sabah (13 oktyabr - red.) azadlığa buraxılması planlaşdırılan bütün girovlarımızın sərhədi keçərək İsraildə olduqlarına dair təsdiqi alan kimi fələstinli məhbuslar azad ediləcəklər", - nümayəndə vurğulayıb.

    Onun sözlərinə görə, İsrail girovların qayıtması barədə təsdiqi alana qədər fələstinli məhbuslar artıq avtobuslara yerləşdiriləcək. "Təsdiq alan kimi avtobuslar yola düşəcək", - o əlavə edib.

