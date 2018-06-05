К охране саммита США-КНДР в Сингапуре будут привлечены непальские гуркхи

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ Непальские гуркхи будут обеспечивать охрану на предстоящей в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В дополнение к сотрудникам сил безопасности США и КНДР, которые прибудут в Сингапур вместе с Трампом и Ким Чен Ыном, на саммите будут нести службу элитные подразделения местной полиции, включая гуркхов, сообщили источники агентства в сингапурских дипломатических кругах, знакомые с системой охраны участников встречи.

Гуркхи будут размещены непосредственно в здании, где пройдет саммит США - КНДР, возьмут под охрану гостиницы с vip-гостями и прилегающие к ним улицы, отмечает Reuters. Гуркхи обеспечивали безопасность участников проходившей в Сингапуре в конце прошлой недели международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue.

Непальские гуркхи - профессиональные воины, с начала ХIХ века и до настоящего времени они служат в ВС Великобритании и ряда других стран. В составе полиции Сингапура несколько подразделений гуркхов общей численностью 1800 человек. Возможное привлечение гуркхов к охране встречи Трампа и Ким Чен Ына в полиции города-государства не комментируют.