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    К охране саммита США-КНДР в Сингапуре будут привлечены непальские гуркхи

    Баку. 5 июня. REPORT.AZ/  Непальские гуркхи будут обеспечивать охрану на предстоящей в Сингапуре встрече президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

    В дополнение к сотрудникам сил безопасности США и КНДР, которые прибудут в Сингапур вместе с Трампом и Ким Чен Ыном, на саммите будут нести службу элитные подразделения местной полиции, включая гуркхов, сообщили источники агентства в сингапурских дипломатических кругах, знакомые с системой охраны участников встречи.

    Гуркхи будут размещены непосредственно в здании, где пройдет саммит США - КНДР, возьмут под охрану гостиницы с vip-гостями и прилегающие к ним улицы, отмечает Reuters. Гуркхи обеспечивали безопасность участников проходившей в Сингапуре в конце прошлой недели международной конференции по вопросам безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Shangri-La Dialogue.

    Непальские гуркхи - профессиональные воины, с начала ХIХ века и до настоящего времени они служат в ВС Великобритании и ряда других стран. В составе полиции Сингапура несколько подразделений гуркхов общей численностью 1800 человек. Возможное привлечение гуркхов к охране встречи Трампа и Ким Чен Ына в полиции города-государства не комментируют.

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