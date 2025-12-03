Йоргенсен: Отказ от энергоносителей из РФ будет постепенным, осторожным и скоординированным

После вступления в силу решения об отказе от импорта энергоносителей из России его реализация будет осуществляться по специально разработанной схеме - осторожно, постепенно и скоординировано.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен в связи с предварительным согласованием между Европейским советом и парламентом договоренности об отказе от российских энергоносителей.

По его словам, через шесть недель после вступления в силу решения новые краткосрочные и долгосрочные контракты с РФ будут запрещены.

"Затем мы займемся импортными поставками в рамках существующих контрактов. Действующие долгосрочные контракты на поставки СПГ будут запрещены с 1 января 2027 года. Это соответствует санкциям, которые мы согласовали в начале этого года", - отметил Йоргенсен.

По его словам, долгосрочные контракты на поставку трубопроводного газа будут постепенно прекращаться начиная с 30 сентября 2027 года.

"Что касается существующих краткосрочных контрактов, мы прекратим поставки по ним СПГ с 26 апреля, а по трубопроводу - 26 июня 2026 года. Таким образом, это приведет к полному выводу российского газа с рынков ЕС осенью 2027 года", - рассказал комиссар.

Он также отметил, что помимо газа, ЕС нацелен на прекращение поставок нефти из РФ: "Законодательное предложение по этому поводу будет представлено в начале будущего года. Мы должны сделать это как можно скорее, не позднее конца 2027 года".

"ЕС выбирает безопасность для европейцев, стабильность для своей экономики, независимость для Европы и, еще раз, поддержку Украины", – заключил Йоргенсен.