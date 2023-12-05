О нас

Йоав Галант: Радикалов на юге сектора Газа ждет участь хуже, чем на севере

Йоав Галант: Радикалов на юге сектора Газа ждет участь хуже, чем на севере Вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа столкнутся с той же судьбой, что и радикалы на севере анклава, но, возможно, их ждет даже худшая участь.
Другие страны
5 декабря 2023 г. 01:23
Йоав Галант: Радикалов на юге сектора Газа ждет участь хуже, чем на севере

Вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа столкнутся с той же судьбой, что и радикалы на севере анклава, но, возможно, их ждет даже худшая участь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предостережением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки на границу с сектором.

По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, бойцы бригады "Голани" Армии обороны Израиля в настоящий момент "замыкают круг" в районе Эш-Шуджаия в южной части города Газа. "На этот раз они не покинут его, пока вся находящаяся там инфраструктура террора не будет уничтожена. <...> Эти действия, осуществляемые сейчас на севере сектора Газа, скоро приведут к разрушению [инфраструктуры ХАМАС] на всей территории города Газа и на севере сектора Газа", - сказал министр.

"Одновременно Армия обороны Израиля начала работу на юге сектора Газа. Судьба террористов из находящихся там батальонов ХАМАС будет такой же, как и у тех, кто на севере, и даже хуже", - добавил он. "Мы продолжим действовать до победы и до тех пор, пока все цели не будут достигнуты: уничтожение ХАМАС и возвращение заложников в Израиль", - подчеркнул Галант.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
Азер Акберов: Преференциальное торговое соглашение с Пакистаном может быть подписано в 2024 году
4 декабря 2023 г. 17:33
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
Глава аппарата Миноборонпрома освобожден от занимаемой должности
4 декабря 2023 г. 15:43
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
Премьер Пакистана: Поддерживаем Азербайджан по всем происходящим в регионе вопросам
2 декабря 2023 г. 14:34
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
Посол Италии: Новый визовый центр упростил процесс получения визы для граждан Азербайджана
1 декабря 2023 г. 16:16
Председателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
ФотоПредседателям комитетов Милли Меджлиса предоставлены новые служебные автомобили
30 ноября 2023 г. 15:27
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
Тибор Аттила Надь: Венгрия заинтересована в энергетическом сотрудничестве с Азербайджаном
30 ноября 2023 г. 10:26
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
Юджин Си: В Бакинском порту планируется использовать работающее на электричестве оборудование
29 ноября 2023 г. 18:56
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
Политолог: Вашингтон недоволен созданной Азербайджаном новой реальностью в регионе Южного Кавказа
29 ноября 2023 г. 15:53
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
Госагентство: Строительство автодороги Барда-Агдам планируется завершить в ближайшее время
29 ноября 2023 г. 15:11
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
Эксперт: Азербайджан и Узбекистан активно сотрудничают в рамках ОЭС
29 ноября 2023 г. 15:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi