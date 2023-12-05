Йоав Галант: Радикалов на юге сектора Газа ждет участь хуже, чем на севере

Вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа столкнутся с той же судьбой, что и радикалы на севере анклава, но, возможно, их ждет даже худшая участь.

Вооруженные сторонники палестинского движения ХАМАС в южной части сектора Газа столкнутся с той же судьбой, что и радикалы на севере анклава, но, возможно, их ждет даже худшая участь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким предостережением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки на границу с сектором.

По его словам, которые приводит издание The Times of Israel, бойцы бригады "Голани" Армии обороны Израиля в настоящий момент "замыкают круг" в районе Эш-Шуджаия в южной части города Газа. "На этот раз они не покинут его, пока вся находящаяся там инфраструктура террора не будет уничтожена. <...> Эти действия, осуществляемые сейчас на севере сектора Газа, скоро приведут к разрушению [инфраструктуры ХАМАС] на всей территории города Газа и на севере сектора Газа", - сказал министр.

"Одновременно Армия обороны Израиля начала работу на юге сектора Газа. Судьба террористов из находящихся там батальонов ХАМАС будет такой же, как и у тех, кто на севере, и даже хуже", - добавил он. "Мы продолжим действовать до победы и до тех пор, пока все цели не будут достигнуты: уничтожение ХАМАС и возвращение заложников в Израиль", - подчеркнул Галант.