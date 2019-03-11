Йеменский министр опоздал на разбившийся в Эфиопии самолет

Министр водных ресурсов и окружающей среды Йемена Набиль Абдуллах выжил благодаря опозданию на рейс разбившегося в Эфиопии самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил заместитель министра Аммар аль-Аулаки.

"Мы благодарим Всевышнего за благополучие министра водных ресурсов и окружающей среды, который опоздал на рейс на несколько минут и прибыл тогда, когда выходы на посадку уже закрылись", - написал аль-Аулаки в Facebook.

Самолет разбился в Эфиопии утром 10 марта. На борту самолета находились 157 человек, никто не выжил.

В связи с этим ряд авиакомпаний Великобритании, Китая, Малайзии, Эфиопии заявили о приостановке использования самолетов Boeing 737 Max 8.