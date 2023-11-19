Йеменские повстанцы захватили британское судно Galaxy Leader

Йеменские повстанцы захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, которое принадлежит Великобритании.

Йеменские повстанцы захватили в Красном море грузовое судно Galaxy Leader, которое принадлежит Великобритании.

Как передает Report , об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьера Израиля.

Согласно информации, сухогруз в данный момент сдан в аренду японской компании.

По данным издания, судно находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара. В момент захвата оно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. Израильтян на борту не было, в международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.

Ранее представитель повстанцев Яхья Сариа заявил, что они будут атаковать любые суда, которыми владеют или управляют израильские компании, и все суда под израильским флагом.