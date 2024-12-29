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Jeju Air: Разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет эксплуатировался без аварий

Jeju Air: Разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет эксплуатировался без аварий Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.
Другие страны
29 декабря 2024 г. 09:36
Jeju Air: Разбившийся в Южной Корее Boeing 15 лет эксплуатировался без аварий

Авиакомпания Jeju Air, чей самолет разбился в Муане в Южной Корее, заявила, что упавший борт Boeing 737-800 15 лет эксплуатировался без аварий.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap.

Около 9.07 самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air из Бангкока в Муан в Южной Корее с 181 человеком на борту при посадке в аэропорту Муан пролетел мимо взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение. Началось возгорание.

"Возраст данного самолета составляет 15 лет, и ранее аварий с ним не случалось. Сейчас уточняется информация о возможных неисправностях", - говорится в заявлении компании, которая пообещала выяснить точные причины и обстоятельства ЧП.

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Версия на азербайджанском языке “Jeju Air” aviaşirkəti: Cənubi Koreyada qəzaya uğrayan “Boeing” 15 il qəzasız istismar edilib

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