"Известия": Кипр попросит Россию разместить на острове военную базу

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Глава Кипрского православного правозащитного центра Мариус Фотиу и активисты движения направили президенту страны Никосу Анастасиадису просьбу о рассмотрении возможного размещения на острове российской военной базы для защиты от террористической группировки «ИГИЛ», пишут «Известия».

«Мы с надеждой восприняли новости о том, что Россия приняла решение о проведении собственной операции против террористов в Сирии. Пока террористы не будут побеждены, наша страна будет находиться в зоне самого высокого риска. Нашей армии, авиации и флоту нужна поддержка сильного и умелого товарища. Россия неоднократно демонстрировала принципы миротворчества и защиты справедливости и свободы в Европе», — говорится в тексте письма.

«Раньше греки и турки воевали. Граница между этими частями острова свободная, практически везде можно переходить из одной части Кипра в другую без паспорта, так что думать о безопасности жителям нужно очень серьезно. Исламисты с сирийской территории могут приехать на турецкую, оттуда на корабле (это действительно быстро) попасть в северную часть Кипра (мусульманскую) и в итоге — нанести удар по греческому Кипру», — сказал эксперт.

Вместе с тем, отмечается, что помехой для данного решения может стать желание Кипра войти в НАТО, несмотря на симпатию киприотов к России.