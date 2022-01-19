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Извержение вулкана в Тонге: два острова остались без связи с внешним миром

Извержение вулкана в Тонге: два острова остались без связи с внешним миром В результате извержения вулкана, произошедшего в минувшие выходные у берегов Королевства Тонга, улицы его столицы - Нукуалофы - покрыты пеплом и грязью.
Другие страны
19 января 2022 г. 07:17
Извержение вулкана в Тонге: два острова остались без связи с внешним миром

В результате извержения вулкана, произошедшего в минувшие выходные у берегов Королевства Тонга, улицы его столицы - Нукуалофы - покрыты пеплом и грязью.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает пресс-служба ООН.

По последней информации, в результате стихийного бедствия погибли три человека.

Волны, вызванные мощным извержением вулкана, ощущались на Аляске, а возникшее цунами привело к наводнениям в Японии, на западном побережье США и в Перу, где в результате бедствия погибли два человека.

С двумя островами, входящими в состав Королевства, - Манго и Фонои - из-за повреждения телефонных линий, потеряна связь. Из Управления ООН по гуманитарным вопросам сообщают, что в результате извержения вулкана поврежден главный кабель, проходящий по дну моря, поэтому восстановление телекоммуникаций - крайне сложная задача.

Тонга получает помощь от Новой Зеландии и Австралии, а также от учреждений ООН, которые находятся на территории страны. ООН и ее партнеры планируют дальнейшие шаги по поддержке жителей Королевства Тонга, которым приходится преодолевать последствия бедствия.

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Версия на азербайджанском языке Tonqada vulkan püskürməsi səbəbindən iki ada ilə əlaqə kəsilib

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