Извержение вулкана в Тонге: два острова остались без связи с внешним миром

В результате извержения вулкана, произошедшего в минувшие выходные у берегов Королевства Тонга, улицы его столицы - Нукуалофы - покрыты пеплом и грязью.

В результате извержения вулкана, произошедшего в минувшие выходные у берегов Королевства Тонга, улицы его столицы - Нукуалофы - покрыты пеплом и грязью.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщает пресс-служба ООН.

По последней информации, в результате стихийного бедствия погибли три человека.

Волны, вызванные мощным извержением вулкана, ощущались на Аляске, а возникшее цунами привело к наводнениям в Японии, на западном побережье США и в Перу, где в результате бедствия погибли два человека.

С двумя островами, входящими в состав Королевства, - Манго и Фонои - из-за повреждения телефонных линий, потеряна связь. Из Управления ООН по гуманитарным вопросам сообщают, что в результате извержения вулкана поврежден главный кабель, проходящий по дну моря, поэтому восстановление телекоммуникаций - крайне сложная задача.

Тонга получает помощь от Новой Зеландии и Австралии, а также от учреждений ООН, которые находятся на территории страны. ООН и ее партнеры планируют дальнейшие шаги по поддержке жителей Королевства Тонга, которым приходится преодолевать последствия бедствия.