О нас
Report Georgia
Аудио новости

Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца

Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца Эксперты официально заявили о прекращении извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), которое началось 19 сентября.
Другие страны
25 декабря 2021 г. 17:55
Извержение вулкана на острове Пальма завершилось спустя три месяца

Эксперты официально заявили о прекращении извержения вулкана на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова), которое началось 19 сентября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу глава департамента государственного управления, юстиции и безопасности Канарских островов Хулио Перес.

"Извержение завершилось", - отметил он. Видимая вулканическая активность практически полностью приостановилась еще в середине декабря, однако специалисты хотели подождать, чтобы убедиться, что извержение не возобновится.

Во второй половине сентября на острове началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Потоки лавы разрушили около 3 тыс. зданий, из соображений безопасности на острове были эвакуированы около 7 тыс. человек. Экономический ущерб от удара стихии составляет сотни миллионов евро. При этом, как ранее сообщалось, от последствий извержения никто не пострадал.

Нынешнее извержение стало самым продолжительным за всю историю острова. До этого рекорд был зафиксирован в 1585 году, когда на Пальме произошло извержение, длившееся 84 дня.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Palma adasındakı vulkan püskürməsi 3 ay sonra başa çatıb

Другие новости из категории

Папа Римский обратился к верующим с рождественским посланием
Папа Римский обратился к верующим с рождественским посланием
25 декабря 2021 г. 15:48
Премьер Ирака призвал покинувших страну христиан вернуться на родину
Премьер Ирака призвал покинувших страну христиан вернуться на родину
25 декабря 2021 г. 15:00
Экс-канцлер Австрии поедет работать в США
Экс-канцлер Австрии поедет работать в США
25 декабря 2021 г. 14:38
Талибы запретили включать музыку в машинах
Талибы запретили включать музыку в машинах
25 декабря 2021 г. 14:17
В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса
В Чехии завершается режим ЧС из-за коронавируса
25 декабря 2021 г. 12:46
В Китае зафиксировали самое большое с августа число случаев заражений COVID-19
В Китае зафиксировали самое большое с августа число случаев заражений COVID-19
25 декабря 2021 г. 11:39
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 279 млн человек
Число заразившихся COVID-19 в мире приблизилось к 279 млн человек
25 декабря 2021 г. 11:18
ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны
ЮНИСЕФ: Многие дети Афганистана не доживут до весны
25 декабря 2021 г. 08:25
В ООН призвали власти Ливии уважать волю 2,8 млн избирателей
В ООН призвали власти Ливии уважать волю 2,8 млн избирателей
25 декабря 2021 г. 08:11
В Бангладеш при пожаре на пароме погибли 39 человек
В Бангладеш при пожаре на пароме погибли 39 человек
25 декабря 2021 г. 04:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi