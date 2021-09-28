Извержение вулкана на Канарах уничтожило 600 зданий

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома.

Вулкан на острове Пальма (Канарские острова, Испания) уничтожил уже почти 600 зданий, большинство из них жилые дома.

Об этом свидетельствуют данные космической программы Европейского союза по мониторингу Земли Copernicus, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Лава покрыла уже 258 га земли и уничтожила 589 зданий. Кроме того, поврежден 21 км дорог на острове.

В настоящее время эвакуированы около 6 тысяч жителей острова, чьи дома оказались под угрозой. Также изолированы в своих домах жители еще нескольких прибрежных районов.

Лава находится примерно в 800-1000 метрах от океана в районе Тасакорте.

В воскресенье днем на острове Пальма началось извержение вулканической гряды Кумбре-Вьеха в муниципалитете Эль-Пасо.