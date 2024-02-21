Израильский министр заявил о "первоначальных признаках" прогресса по сделке с ХАМАС

"Первоначальные признаки" продвижения к новой сделке с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начинают появляться.
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"Постоянно предпринимаются попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников. Есть многообещающие первоначальные признаки возможного прогресса", - заявил Ганц.
Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.
Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.