Израильский министр заявил о "первоначальных признаках" прогресса по сделке с ХАМАС

"Первоначальные признаки" продвижения к новой сделке с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начинают появляться.

"Первоначальные признаки" продвижения к новой сделке с радикальным движением ХАМАС по освобождению удерживаемых в секторе Газа заложников начинают появляться.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступил министр в израильском военном кабинете Бени Ганц на брифинге в Тель-Авиве.

"Постоянно предпринимаются попытки продвигать новую сделку по освобождению заложников. Есть многообещающие первоначальные признаки возможного прогресса", - заявил Ганц.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.