Израильские военные наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте

Израильские военные рано утром в субботу заявили, что наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте после того, как выпустили предупреждение об эвакуации для жителей семи районов в южных пригородах ливанской столицы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что сообщений о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.

Отметим, что Израиль усиливает авиаудары по Ливану на третьей неделе своей войны с поддерживаемой Ираном "Хезболлах".

Напомним, что конфликт между "Хезболлах" и Израилем стал самым смертоносным проявлением американо-израильской войны против Ирана на ливанском направлении с тех пор, как 2 марта ливанская вооруженная группировка нанесла удар по Израилю в поддержку Тегерана. В Ливане погибли более 1000 человек, а свыше 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.