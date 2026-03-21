Израильские военные наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте
- 21 марта, 2026
- 07:07
Израильские военные рано утром в субботу заявили, что наносят удары по целям "Хезболлах" в Бейруте после того, как выпустили предупреждение об эвакуации для жителей семи районов в южных пригородах ливанской столицы.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что сообщений о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало.
Отметим, что Израиль усиливает авиаудары по Ливану на третьей неделе своей войны с поддерживаемой Ираном "Хезболлах".
Напомним, что конфликт между "Хезболлах" и Израилем стал самым смертоносным проявлением американо-израильской войны против Ирана на ливанском направлении с тех пор, как 2 марта ливанская вооруженная группировка нанесла удар по Израилю в поддержку Тегерана. В Ливане погибли более 1000 человек, а свыше 1 миллиона были вынуждены покинуть свои дома.