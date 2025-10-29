Израильские удары по Газе привели к гибели не менее 90 человек

В результате израильских атак на сектор Газа погибли по меньшей мере 90 человек, около 200 получили ранения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

Наибольшее число погибших зафиксировано в центральной части сектора Газа - 42 человека. На севере подтверждена гибель 31 человека, на юге - 18 человек.

Ожидается, что эти цифры будут расти по мере извлечения людей из-под завалов.

Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ немедленно нанести мощные удары по сектору Газа в ответ на предполагаемое нарушение ХАМАС режима прекращения огня.