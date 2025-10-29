Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Израильские удары по Газе привели к гибели не менее 90 человек

    Другие страны
    • 29 октября, 2025
    • 12:20
    Израильские удары по Газе привели к гибели не менее 90 человек

    В результате израильских атак на сектор Газа погибли по меньшей мере 90 человек, около 200 получили ранения.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

    Наибольшее число погибших зафиксировано в центральной части сектора Газа - 42 человека. На севере подтверждена гибель 31 человека, на юге - 18 человек.

    Ожидается, что эти цифры будут расти по мере извлечения людей из-под завалов.

    Отметим, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил ЦАХАЛ немедленно нанести мощные удары по сектору Газа в ответ на предполагаемое нарушение ХАМАС режима прекращения огня.

    Израиль сектор Газа авиаудары ХАМАС
    İsrailin Qəzzaya zərbələri nəticəsində ən azı 90 nəfər ölüb

    Последние новости

    12:53

    Араик Арутюнян: Отношения между Арменией и Азербайджаном развиваются в нормальном темпе

    В регионе
    12:53

    Саут Вонг: Камбоджа высоко ценит двустороннее сотрудничество с Азербайджаном

    Внешняя политика
    12:52

    В Милли Меджлисе прошла международная парламентская конференция - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:48

    Польские истребители перехватили российский самолет над Балтийским морем

    Другие страны
    12:46

    Завтра ожидаются дожди

    Экология
    12:44

    США сокращают военное присутствие в Румынии и ряде стран Восточной Европы

    Другие страны
    12:38

    Румыния рассматривает Азербайджан как ворота для транспортной и логистической связности

    Инфраструктура
    12:38
    Фото

    В Шеки проходит I заседание Рабочей группы стран ОЭС по Шелковому пути - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    12:38

    В Польше по подозрению в коррупции задержали экс-чиновника

    Другие страны
    Лента новостей